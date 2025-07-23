Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, pastaneye daldı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracını park etmeye çalışan N.P.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu pastaneye çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili İlçe Trafik Büro Amirliği tarafından kaza raporu tutuldu. - TEKİRDAĞ
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