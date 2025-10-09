Otomobil şarampole yuvarlandı! İki ağır yaralı var - Son Dakika
Otomobil şarampole yuvarlandı! İki ağır yaralı var

Otomobil şarampole yuvarlandı! İki ağır yaralı var
09.10.2025 00:44
Adıyaman-Kahta Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman-Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi B.Ö (25) yönetimindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü B.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M. P., (25) ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan bir yaralı, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı! İki ağır yaralı var - Son Dakika

23:24
SON DAKİKA: Otomobil şarampole yuvarlandı! İki ağır yaralı var - Son Dakika
