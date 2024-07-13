Otomobil su kanalına uçtu: Baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobil su kanalına uçtu: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına uçtu. Kazada baba ve bir oğlu hayatını kaybederken, diğer çocuk ise sağ olarak kurtarıldı. Olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.07.2024 12:15
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Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 05.25 sularında Van-Edremit karayolu üzerinde meydana geldi. Gevaş istikametinden Van merkeze seyir halinde olan Bilal Korkmaz yönetimindeki 65 LE 049 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı Hidroelektrik Kanalına düştü. Sosyal tesislerdeki güvenlik görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Emniyet Müdürlüğü ile Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler, suya girerek otomobilin içerisinde bulunan baba ve iki oğlunu sudan çıkardı. Baba Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Muhammet Korkmaz ise sağ olarak kurtarılarak ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Bilal Korkmaz'ın sakat olan iki çocuğunu komşusundan emanet aldığı otomobil ile hastaneye götürdüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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