Otomobil Sürücüsü Kurye'yi Darp Etti - Son Dakika
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Otomobil Sürücüsü Kurye'yi Darp Etti

22.07.2026 18:45
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İzmir'de çukura kaçan kuryeyi darbeden sürücüye 180 bin TL ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yoldaki çukurdan kaçmak için yavaşlayan motosikletli kuryeyi tekme tokat darbeden otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi'nde yaşandı. Bir markette çalışan ve motosikletiyle damacana su servisi yapan 25 yaşındaki Muammer A., yoldaki çukurdan kaçmak için manevra yaptığı sırada arkasında seyreden ve takip mesafesini korumadığı öne sürülen otomobil sürücüsü ile gerginlik yaşadı. Aracından inen sürücü, Muammer A.'ya tekme tokat saldırdı; talihsiz kurye 100 kiloluk su yüküyle devrilen motosikletin altında kalarak darbedildi. Saldırganın, aracında 10 yaşlarında bir çocuğu bulunmasına rağmen şiddet uygulamaktan çekinmemesi dikkat çekerken, kavgayı çevredeki esnaf araya girerek ayırdı.

Olayın ardından darbedilen Muammer A., güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde olayın tarafları kısa sürede tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, kuryeyi darbeden otomobil sürücüsü Y.Y.'yi (58) yakalayarak gözaltına aldı.

Ehliyetine ve aracına el konuldu, ağır para cezası kesildi

Emniyet birimlerince yapılan işlemlerde, trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi hem de çevresindekilerin güvenliğini tehlikeye atan Y.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında tam 180 bin TL idari para cezası tatbik edildi. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı araç da yine 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca şüpheli Y.Y. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 223. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Şiddet, İzmir, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil Sürücüsü Kurye'yi Darp Etti - Son Dakika

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