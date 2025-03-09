Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Sürücü virajı alamayınca otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil takla attı. 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde Emine T. idaresindeki 06 EAF 677 plakalı otomobil, sürücüsü Dorşin Caddesi'nde Abdülkadir Aksu Caddesine döneceği sırada virajda kontrolünü kaybedince takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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