Otomobil takla attı: Yaralıların yardımına nöbetten çıkan sağlıkçılar koştu - Son Dakika
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Otomobil takla attı: Yaralıların yardımına nöbetten çıkan sağlıkçılar koştu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi nöbetten çıkan 112 ekipleri yaptı. Kazayı gören sağlıkçılar, yaralıların yardımına koşarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

01.09.2024 12:37
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Otomobil takla attı: Yaralıların yardımına nöbetten çıkan sağlıkçılar koştu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi nöbetten çıkan 112 ekipleri yaptı.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Tepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. idaresindeki 14 AE 582 plakalı otomobil yolun ıslak olması sebebiyle kayarak takla attı. Kazanın ardından sürücü Mustafa Ö., yolcular Fatma Ö. ile Ali G. yaralandı. Gece nöbetinden çıkarak kazayı gören 112 ekipleri, yaralıların yardımına koştu, ilk müdahalelerini yaptı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil takla attı: Yaralıların yardımına nöbetten çıkan sağlıkçılar koştu - Son Dakika

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