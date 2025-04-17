Otomobil ve Belediyeye Ait Otobüs Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobil ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üniversite Köprüsü'nde Emin Ateş idaresindeki otomobil ile belediye ait halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ateşin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.