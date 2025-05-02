Otomobil Yangınına Esnaf Müdahale Etti

Motor kısmından yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale ettiler

DÜZCE - Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde otomobilin motor kısmından çıkan dumana çevredeki esnaf yangın tüpü ile müdahale ettiler.

Yangın öğlen saatlerinde Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere U.A. idaresindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün aracı yolun kenara çekmesiyle çevrede bulunan esnaflar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kontrol yaparak olay yerinden ayrıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.