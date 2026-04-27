Otomobilden yol kenarına atılan kadının yardım çığlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobilden yol kenarına atılan kadının yardım çığlıkları

27.04.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de gece saatlerinde otomobilden yol kenarına bırakılan kadın, yardım çığlıklarını duyan vatandaş sayesinde fark edildi.

Denizli'de gece saatlerinde otomobilden yol kenarına bırakılan kadın, yardım çığlıklarını duyan vatandaş sayesinde fark edildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5075 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz plakası belirlenemeyen araçla sokağa gelen bir şahıs, yanında bulunan kadını araçtan dışarı atarak olay yerinden uzaklaştı. Yol kenarına bırakılan kadının yardım çığlıklarını duyan ve olay yerinden geçen bir vatandaş durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

O anlar kamerada

Yaşanan olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde plakası bilinmeyen araçla gelen şahsın kadını yol kenarına bıraktıktan sonra kısa süre durduğu, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Görüntülere ayrıca kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşın ihbarda bulunduğu anlar da yansıdı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden yol kenarına atılan kadının yardım çığlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:28:26. #7.12#
SON DAKİKA: Otomobilden yol kenarına atılan kadının yardım çığlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.