Otomobile çarpan motosikletteki iki kişi böyle savruldu

Turgutlu'da motosiklet kazası: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşları 14 ve 11 olan iki çocuk yaralandı.

Kaza bugün Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak'ta meydana geldi. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.K.B. yönetimindeki 45 DZ 670 plakalı motosiklet ile Ramazan T. yönetimindeki 35 DSE 46 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü A.K.B. ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Y.T.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen kazanın görüntüleri çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.