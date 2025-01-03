Otomobilin 6 Yaşındaki Çocuğa Çarpma Anı Kamerada - Son Dakika
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Otomobilin 6 Yaşındaki Çocuğa Çarpma Anı Kamerada

Eskişehir'de otomobilin yola fırlayan çocuğa çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

03.01.2025 20:06
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Otomobilin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin yola aniden fırlayan çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sularında Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, yola aniden çıkan çocuğa çarptı. Kazanın etkisiyle çocuk savrulurken, durumu gören aile panik içerisinde sürücüye tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kameraya yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin 6 Yaşındaki Çocuğa Çarpma Anı Kamerada - Son Dakika

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