Otomobilin bagajından bile kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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Otomobilin bagajından bile kaçak göçmen çıktı

Hatay'da yabancı uyruklu şahısların ülkeye kaçak yollarla girişini sağlayan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Operasyon esnasında 6 kaçak göçmenin bir otomobilden çıktığı anlar ise kameraya yansıdı. Göçmenler işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

31.05.2024 00:22
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Otomobilin bagajından bile kaçak göçmen çıktı

Otomobille insan kaçıran 3 şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da yabancı uyruklu şahısların ülkeye kaçak yollarla girişini sağlayan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Operasyon esnasında 6 kaçak göçmenin bir otomobilden çıktığı anlarsa kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 29 Mayıs tarihinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen, 2 araç yapılan takip sonucu Antakya- Belen yolunda durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan kontrolde, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin ülkeye girişini ve ülke içinde nakillerini sağladıkları tespit edilen H.K., A.L. ve H.E. isimli 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin bagajından bile kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

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