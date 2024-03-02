Otomobilin çarptığı yaşlı adam taklalar atarak metrelerce savruldu... O anlar kamerada
MERSİN - Mersin'de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 KNU 89 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 80 yaşındaki Mehmet Şahin'e çarparak ağır yaraladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yayanın karşıya geçmeye çalıştığı sırada aracı fark edip elindeki poşeti bırakıp hızlanması ve otomobilin çarpması yer aldı.
Kaza ile ilgil soruşturma sürüyor.
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