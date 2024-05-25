Otomobilin dereye düştüğü kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp olan çocuk aranıyor - Son Dakika
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Otomobilin dereye düştüğü kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp olan çocuk aranıyor

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Antalya'da otomobilin dereye düştüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hala kayıp. Kazada aracın ön koltuğunda oturan bir kadının cansız bedenine ulaşıldı ve hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı. 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları ise devam ediyor.

25.05.2024 13:27
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Otomobilin dereye düştüğü kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp olan çocuk aranıyor

Kazazedelerin yakını: "Yanımıza gezmeye gelmişlerdi"

ANTALYA - Antalya'da otomobilin dereye düştüğü 6 kişinin yaralanıp 1 kişinin cansız bedenine, 1 kişinin de aranmasına devam edilen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Arabanın ön koltuğunda oturan 25 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldığı çalışmalarda, hastaneye kaldırılan yaralılardan 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Ekiplerin kaybolan 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaza, gece saatlerinde Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde toplam 8 kişinin olduğu belirtilen 15 MA 0595 plakalı Tofaş marka otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye uçup suya gömüldü. Araçtaki yabancı uyruklu ve sürücü Yunus Berho, Mahmut Hamdi (4), Bera Hamdi (2), Büşra Rıman (26), Omar Hamdi ve Abdullah Berho dereden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Derede kaybolan İbtisem Berho adlı kadın ve 9 yaşındaki Rihan Berho belirtilmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri ile dalgıçlar derede arama başlattı.

4 saat didik didik tarandı, arka koltuk 1 kilometre uzaklıktan çıktı

İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içini adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı.

Kaza yerindeki terlik dikkat çekti

Kazanın gerçekleştiği köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve aracın parçalarının yer alması dikkat çekti. Çekici yardımıyla dereden çıkartılan aracın arka bagajında ise bir kasada kabakların bulunduğu görüldü.

Genç kadının cansız bedenine ulaşıldı

Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalarda, JAK'ın su altı timi aracın düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbtisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin 9 yaşındaki Rihan Berho'yu arama çalışmaları sürüyor.

1,5 yaşındaki bebek hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedaviye alınan 1,5 yaşındaki Omar Hamdi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"Yanımıza gezmeye gelmişlerdi"

Kazanın yaşandığı alanda komşuları ve yakınları da olayı yakından takip etti. Kazazedelerin yakını, "Bizim yanımıza gezmeye gelmişlerdi. Babaları götürdü ve araba dereye düştü"

Gökdere Muhtarı Mehmet Göçer ise şunları söyledi: "Aileyi tanımıyorum. İşçi bir aile, mahallemizde çalışıyorlar. Akşam 9 buçuk 10 civarı kanal yolundan köprünün üstünden geçerken, sudan aşağı düşmüşler. Araçta 8 kişi varmış, bir kısmını çıkarmışlar. İki kişi derede kalmış. Bir tane de hastaneye giderken vefat etmiş bir çocuk var. 2 kayıptan biri bulundu. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Hastaneye giden 3 kişiden birinin buradan ölü olarak gidiyor. Jandarmadan aldığımız bilgiye göre biri vefat etmiş. 2'si hastanede yatıyor şu an, vefat eden kişinin çocuk olduğu söyleniyor. Derede aranan kişinin de 9 yaşında olduğu bilgisini verdiler. Genç kadının cansız bedeni sabah bulundu, şimdi kardeşi olan 9 yaşındaki çocuğu arıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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