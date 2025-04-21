Otomobilin LPG Tankı Patladı - Son Dakika
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Otomobilin LPG Tankı Patladı

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Adana'da bir otomobilin LPG tankı patladı, araç yandı, yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

21.04.2025 10:33
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Otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde LPG tankı bomba gibi patlayan otomobil, alev alev yanarak hurda yığınına döndü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, A. A.'ya ait 01 AEB 239 plakalı otomobilin LPG tankı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu yangını söndürdü.Otomobil hurda yığınına dönerken yangında kimse yaralanmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin LPG Tankı Patladı - Son Dakika

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