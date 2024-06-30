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Otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 ağır yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Mağaracık Mahallesinde Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü S.M., ile motosiklette bulunan Okan Ördek ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Okan Ördek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı motosiklet sürücüsünün yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.