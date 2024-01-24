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Otomobille kaza yapan sürücünün silahla yaralandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Otomobille kaza yapan sürücünün silahla yaralandığı ortaya çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsünün, sırtından tabancayla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı olarak kaçmaya çalışırken aracıyla takla attığı saptanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

24.01.2024 - 00:14,
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İzmir'de silahla yaralandıktan sonra kaza yapan kişi hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, silahla vurulduktan sonra otomobiliyle kaza yapan 31 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saat 17.30 sıralarında, Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Baysener idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulduğu kaza yerinde anlaşıldı

Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Recep Baysener'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı daha sonra da ters döndüğü saptandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Araç içerisinden çıkartılan yaralı Recep Baysener, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baysener, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Otomobille kaza yapan sürücünün silahla yaralandığı ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Otomobille kaza yapan sürücünün silahla yaralandığı ortaya çıktı - Son Dakika


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