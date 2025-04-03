Otopark Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Otopark Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Otopark Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 39 yaşındaki otopark personeli Murat Özata, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde gerçekleşti ve sağlık ekipleri, Özata'nın ölümünü doğruladı.

03.04.2025 23:36  Güncelleme: 23:37
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde büyükşehir belediyesine ait otoparkta çalışan 39 yaşındaki otopark personeli, görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesine ait otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; BELTAŞ bünyesinde otoparkta görev yapan 39 yaşındaki Murat Özata, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında görev yaptığı esnada aniden fenalaştı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonucunda bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren otopark görevlisi Murat Özata'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopark görevlisi Murat Özata'nın ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Cenazesi morga kaldırılan otopark görevlisinin yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otopark Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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