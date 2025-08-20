Otopark Ücreti Kavgası: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
Otopark Ücreti Kavgası: İki Kişi Yaralandı

Otopark Ücreti Kavgası: İki Kişi Yaralandı
20.08.2025 17:31
Samsun'da otoparkçı, ücret yüzünden tartıştığı müşteriyi vurdu, kendisi de yaralandı. Tutuklandı.

Samsun'da ücret tartışmasında tabancayla müşteriyi vuran ve olayda kendisi de elinden vurularak yaralanan otoparkçı tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.U. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi. H.U. hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan M.S.'nin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.U.'nun Samsun'da 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürdüğü, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Otopark Ücreti Kavgası: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Otopark Ücreti Kavgası: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
