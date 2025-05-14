Otoparktaki 2 lüks araç yanarak küle döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir binanın otoparkında yan yana bulunan 2 lüks araç yandı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan Disburg Bulvarı üzerindeki bir binanın otoparkında bu sabah saat 04.45 sularında yaşandı. Otoparkta çıkan yangında 2 lüks araç küle dönerken alevlere itfaiye müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polisin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.