Otostop yaparak ülke ülke gezen genç bir adamın hesabından paylaştığı video kısa sürede büyük infial yarattı.
Yolda çevirdiği bir tıra binen genç adam, şoförün kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği anları saniye saniye paylaştı.
Otostopçu gencin paylaştığı video ile tır şoförünün mide bulandıran konuşması resmen ifşa oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif - Son Dakika
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