Otoyol Nurdağı kesiminde feci kaza: 2 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Otoyol Nurdağı kesiminde feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde meydana gelen kaza sonucunda tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.03.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
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Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı- Bahçe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Kökçin'in kullandığı 35 AYG 023 plakalı otomobil, otoyolun 7. kilometresinde İsmail G. kontrolündeki 27 KK 827 plakalı tırla çarpıştı. Feci kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in hayatını kaybettiğini, sürücü Cengiz Kökçin ve Münir Kökçin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Otoyol Nurdağı kesiminde feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyol Nurdağı kesiminde feci kaza: 2 ölü 2 yaralı - Son Dakika

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