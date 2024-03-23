TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı- Bahçe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Kökçin'in kullandığı 35 AYG 023 plakalı otomobil, otoyolun 7. kilometresinde İsmail G. kontrolündeki 27 KK 827 plakalı tırla çarpıştı. Feci kaza sonrası çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in hayatını kaybettiğini, sürücü Cengiz Kökçin ve Münir Kökçin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otoyol Nurdağı kesiminde feci kaza: 2 ölü 2 yaralı - Son Dakika
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta inceleme yaparken ölü köpek bulunmadığını tespit etti. Kemalpaşa Belediyesi ise konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde serasının çatısını tamir ederken dengesini kaybederek yere düşen Eyüp Zavlak (60), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, otomobil hurdaya döndü. Kazada otobüste sadece bir yolcu olduğu belirtildi.
Esra Ezmeci, Bağcılar'da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Ş.'ye öfke kusarak "Bu tip adamlar adım edilsin" dedi.
Malatya'da depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı saat olan 4.17'de gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, Genç ilçesi kırsalında 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, uyuşturucu maddeyle mücadeleye devam edileceğini açıkladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir oto tamir atölyesinde kaynak yapımı sırasında çıkan yangında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Karaman-Konya kara yolu üzerinde bulunan galericiler sitesi önünde meydana gelen kazada, kadın sürücü R.Y.'nin (25) kullandığı cip, kamyona arkadan çarptı. Kazada cip sürücüsü yaralandı ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-18' operasyonları kapsamında, örgütsel yapılanma içerisinde tefecilik suçu işleyen şebekeye yönelik operasyonda elebaşı Feyyaz Küçükkaraca dahil olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çek, senet ve doküman ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?