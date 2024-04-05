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Otoyolda elyaf iplik yüklü tır alev alev yandı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırın alev topuna döndüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan yüklediği malzemeyi Kocaeli'ne doğru götürmekte olan, O.B. kontrolündeki 63 AFN 052 dorse plakasına sahip, 35 AFA 228 plakalı Mercedes marka tırda yangın çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve araçta çıkan yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın çekici kısmını hurdaya çevirirken, dorsede bulunan malzemelerin birçoğunu ise kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın neticesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Tırın alev topuna döndüğü anlar kamerada

Öte yandan, tırın alev topun döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; alevlerin yükseldiği bölgede itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve araçtan geriye hurda yığının kaldığı görüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.