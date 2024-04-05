Otoyolda elyaf iplik yüklü tır alev alev yandı
SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırın alev topuna döndüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Yangın, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan yüklediği malzemeyi Kocaeli'ne doğru götürmekte olan, O.B. kontrolündeki 63 AFN 052 dorse plakasına sahip, 35 AFA 228 plakalı Mercedes marka tırda yangın çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve araçta çıkan yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın çekici kısmını hurdaya çevirirken, dorsede bulunan malzemelerin birçoğunu ise kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın neticesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Tırın alev topuna döndüğü anlar kamerada
Öte yandan, tırın alev topun döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; alevlerin yükseldiği bölgede itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve araçtan geriye hurda yığının kaldığı görüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otoyolda elyaf iplik yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde, kapalı pazar yerinde meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek bıçak ve kırık camların kullanıldığı bir olaya dönüştü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, 'Kasten Öldürme' suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, Çarşamba Adliyesine sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası saldırıya uğradı. Yeni muhtar Yıldız Cabir, mazbatasını alıp binaya geldiğinde şok oldu. Binanın duvarları yıkılmış ve içerisi hasar görmüştü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor.
Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı'nda bir dere içerisinde erkek cesedi bulundu. Jandarma Arama Kurtarma timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesedi buldu ve 5 saatlik çalışmanın ardından dağlık alandan indirdi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 11 şüpheliden 9'u mahkemeye sevk edilirken, 8'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?