Otoyolda Feci Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Otoyolda Feci Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da tır dorsesiyle kamyon çarpıştı, şoför hayatını kaybetti, diğer şoför yaralı kurtarıldı.

06.03.2025 00:19
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Otoyolda feci kaza: Kamyon ile tır dorsesi arasında kalan şoför hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde emniyet şeridine park ettiği tırın arkasında kontrollerde bulunan şoför, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyon şoförü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Avrupa Serbest Bölgesi'nden aldığı yükü İstanbul'a sevk eden Metin Maşalacı, kullandığı tırı emniyet şeridine çekti. Metin Maşalacı dorsenin arka kısmında kontrollerde bulunduğu sırada aynı yönde seyir eden İdris G. idaresindeki kamyon, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kamyon ile tır dorsesinin arasında kaldı

Kazada kamyonla dorse arasında sıkışan Metin Maşalacı hayatını kaybetti. Kamyonda sıkışan sürücü İdris G. ise itfaiye kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından yaralı kurtarıldı. Sürücü İdris G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda Feci Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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