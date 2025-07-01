Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar - Son Dakika
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Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
01.07.2025 08:04
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Meksika'nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulunurken, bunlardan 16'sı bir minibüste, 4'ü ise otoyol üzerindeki bir köprüde asılı halde bulundu.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, eyaletin başkenti Culiacan yakınlarında 20 kişinin cansız bedeni bulundu.

6 KİŞİNİN KAFASINI KESTİLER

Yetkililer, cesetlerin 6'sının kafası kesilmiş halde olduğunu bildirirken, 16 cesedin bir minibüs içerisinde, diğer 4'ünün ise bir otoyol köprüsüne asılmış şekilde bulunduğunu açıkladı. Bölgedeki güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ ARASINDA ÇATIŞMALAR ARTTI

Sinaloa, son aylarda uyuşturucu kartelleri arasında yoğun çatışmalara sahne olurken, yaşanan bu vahşet, ülkedeki organize suç sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar - Son Dakika

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