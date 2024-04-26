Otoyolda LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı: 1 hafif yaralı - Son Dakika
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Otoyolda LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı: 1 hafif yaralı

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı. Kazada tankerin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik kontrollü olarak sağlandı ve inceleme başlatıldı.

26.04.2024 21:13
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Otoyolda LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı: 1 hafif yaralı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde LPG yülü tanker ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Topağaç Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Y.D. idaresindeki 34 GDF 464 plakalı Mercedes marka LPG yüklü tanker, emniyet şeridinde park halinde duran 78 BU 462 plakalı tıra çarparak devrildi. Meydana gelen kazada tankerin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tankerin patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı: 1 hafif yaralı - Son Dakika

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