Otoyolda Metal Dökümü Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Otoyolda Metal Dökümü Trafiği Felç Etti

Otoyolda Metal Dökümü Trafiği Felç Etti

Avustralya'da kamyondan düşen 750 kg metal, 300 aracı etkileyerek trafiği kapattı.

02.05.2025 15:00
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Avusturalya'da ülkenin en işlek otoyollarından birinde seyreden kamyondan 750 kg keskin metal döküm dökülmesi sonucu 300'den fazla aracın lastikleri patladı.

Avusturalya'da sabah saatlerinde ülkenin en işlek otoyollarından birine 750 kg keskin metal döküm döküldü. Yaşanan olayın ardından şehir içi ulaşım trafiğe kapatıldı. Yeni Güney Galler eyalet polisi, olayın sabahın erken saatlerinde M1 Pasifik Otoyolunda meydana geldiğini ve 300'den fazla aracın lastikleri patladı. Eyalet Otoyol Devriye Komutanı Howard Collins düzenlediği basın toplantısında otoyolun yeniden açılmasının "birkaç saatten fazla" süreceğini söyleyerek, "Bu sadece bir yol süpürme aracıyla yapılacak bir şey değil. Bazı manyetik cihazlar kullanıyoruz. Otoyolun içindeki gömülü metali çıkarıyoruz. Bu uzun zaman alıyor" ifadelerini kullandı. Collins, kamyonun metal dökümlerin yola döküldüğü fark edilene kadar 30 kilometreden fazla yol kat ettiğini kaydederek, "Yaklaşık 300 araç bir kamyonun arkasından dökülen ve 30 km boyunca yayılan en az 750 kilogramlık fazla metal dökümden etkilendi" dedi.

Kazaya karışan kamyonun sahibi olan nakliye şirketi NJ Ashton tarafından yapılan açıklamada yayınladığı mesajda kaza nedeniyle özür dileyerek "Yaşananların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz ve neden olunan her türlü hasar ve aksaklık için çok üzgünüz.

Bunun nasıl meydana geldiğini hala tam olarak anlamış değiliz" ifadeleri kullanıldı. - YENİ GÜNEY GALLER

Kaynak: İHA

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