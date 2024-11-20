Tunceli'nin Ovacık ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sarıgül için ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla açılan davada mahkeme, Sarıgül'e 6 yıl 3 ay ceza verdi. Sarıgül için yurt dışı çıkış yasağı da getirildi. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e Terör Suçundan Hapis Cezası - Son Dakika
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