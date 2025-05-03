Ovacık'ta Ev Yangını: 2 Kardeş Canını Kurtardı - Son Dakika
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Ovacık'ta Ev Yangını: 2 Kardeş Canını Kurtardı

Ovacık\'ta Ev Yangını: 2 Kardeş Canını Kurtardı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yangın çıkan ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

03.05.2025 13:31
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Beydili köyü Yayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun ve Sadık Deligöz kardeşlere ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile bireyleri, kendilerini son anda dışarı atarak canlarını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi saran alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Ancak yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ovacık'ta Ev Yangını: 2 Kardeş Canını Kurtardı - Son Dakika

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