Oviedo\'da polislerin incelediği çanta patladı, bir memur öldü, bir memur yaralandı

İspanya'nın Oviedo şehrinde Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bir sırt çantasını incelemeye aldığı sırada meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.

İspanya'nın Asturias özerk bölgesinde patlama meydana geldi. Oviedo kentinde, Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bularak incelediği sırt çantasının infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.

İspanyol polisi, hayatını kaybeden memur için yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ailesiyle, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, polis ekiplerinin, başka bir olay üzerine bölgeye gittiklerinde söz konusu sırt çantasını bulduğu aktarıldı.