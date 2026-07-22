Öykü Serter: "Tweetlerimi öfkeyle attım" - Son Dakika
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Öykü Serter: "Tweetlerimi öfkeyle attım"

22.07.2026 19:46
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Ahbap soruşturmasında ifade veren Öykü Serter, duygularını paylaşmak için tweet attığını belirtti.

Ahbap soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan sunucu Öykü Serter, "Tweetlerimi o öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. İnsanların zor durumlarından faydalanarak duygularını suiistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım" dedi.

Ahbap soruşturması kapsamında adliyeye gelen sunucu Öykü Serter'in verdiği ifade ortaya çıktı.

"Tweetlerimi o öfke halinde attım"

Serter, "Ben 1999 yılında meydana gelen Adapazarı depreminde muhabir olarak sahada aktif olarak çalıştım. O dönem yaşanan sürece yakınen tanık oldum. Bundan kaynaklı doğal afetlerle ilgili konularda kişisel hassasiyetim bulunmaktadır. Daha doğrusu o dönem bizzat mesleğim itibariyle şahit olduğum insan manzaraları bende travma oluşturdu. Ben bizzat o dönem toprağın altından ceset parçaları dahi çıkarttım. İnsanların birbirlerine yetişememesine tanık oldum. Bu husus beni derinden yaralamıştı. Meslek hayatım boyunca da bu tür doğal afetlerle ilgili konularda duyarlı oldum. En son ülkemizde meydana gelen 6 Şubat depremlerinde ülkece çok büyük yıkımlar yaşadık. 50 bine yakın insanımız vefat etti. Bu konuda çok hassas olduğum için istem dışı öfkelendim. Bana göstermiş olduğunuz tweetlerimi o öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim" dedi.

"İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir"

Serter ifadesinin devamında, "Herhangi bir şekilde insanları Ahbap'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Prensip olarak da yardımlarımı bizzat yardım sahibi insanlara ulaştırmayı tercih ederim. Haluk Levent ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Şahsen de bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben Ahbap derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. Ahbap derneğine para yatırmadım. İnsanları Ahbap derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. Son dönemde kamuoyu gündemini meşgul eden Ahbap soruşturması ile ilgili bir vatandaş olarak bir medya mensubu olarak tabi ki konuyu takip ediyorum. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Nasıl ki yardıma geç gidilmesini, insanlara yetişilememesine tepki gösteriyorsam bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak insanların duygularını suiistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Öykü Serter, 3. Sayfa, Magazin, Ahbap, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öykü Serter: 'Tweetlerimi öfkeyle attım' - Son Dakika

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