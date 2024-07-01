Oyun oynarken 10 yaşındaki çocuğun göğsüne bıçak saplandı - Son Dakika
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Oyun oynarken 10 yaşındaki çocuğun göğsüne bıçak saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tarlada oyun oynarken bıçağın üzerine düşen mevsimlik işçinin 10 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı. Çocuk, göğsünden yaralanarak kanlar içinde kaldı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.07.2024 22:47
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Oyun oynarken 10 yaşındaki çocuğun göğsüne bıçak saplandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tarlada oyun oynarken bıçağın üzerine düşen mevsimlik işçinin 10 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesindeki bir tarlada meydana geldi.

Mevsimlik işçi çocuğu 10 yaşındaki Yıldız K., patates tarlasında oyun oynamaya başladı. Tarlada koşmaya başlayan çocuk, yerdeki bıçağın üzerine düştü. Göğsünden yaralanan çocuk kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan çocuk özel araçla ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Oyun oynarken 10 yaşındaki çocuğun göğsüne bıçak saplandı - Son Dakika
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