Özalp'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Özalp'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Özalp\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

06.05.2025 13:38
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Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Özalp- Çaldıran kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AFR 68 plakalı otomobil, Çavuşlar Mahallesine taziye giderken bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralılardan Z.Ö. isimli kadın hastaneye kaldırıldığı sıra yolda hayatını kaybederken, diğer 4 Özalp Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Van'a sevke dildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

"Kaymakam Bulut kaza yerine gitti"

Özalp-Çaldıran yolunda meydana gelen trafik kazası ihbarını alan Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaralanan vatandaşlara devletin her zaman yanlarında olduklarını ileterek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Bulut, yaralılar hastaneye sevk edilene kadar yapılan çalışmaları takip etti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özalp'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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