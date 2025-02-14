Ozan Güven\'e hapis cezası talebi

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Güven'in 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, Deniz Bulutsuz'un ise, 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Güven'in abajurla ve elleriyle Bulutsuz'u darp ettiği belirtildi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, olay günü akşam saatlerinde tarafların birlikte yemek yedikten sonra Bulutsuz'un eski ilişkilerinden konuşmaya başlaması üzerine müşteki sanık Güven'in "Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz" dediği, sonrasında H.S. isimli şahsın tarafları Güven'in evine bıraktığı anlatıldı. Mütalaada, saat 00.30 sıralarında ikamette yalnız bulundukları sırada taraflar arasında tekrar yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu Ozan Güven'in abajurla ve elleriyle diğer müşteki sanık Bulutsuz'u darp ederek yaraladığı aktarıldı. Mütalaada, Ozan Güven'in gitmek istemesine rağmen Deniz Bulutsuz'a vurduğu ve Bulutsuz'un cep telefonunu aldığı ve evden çıkmasına müsaade etmediği belirtildi.

Ozan Güven hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi

Mütalaada Ozan Güven hakkında, 'silahla kasten yaralama' ve 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Güven'in 'hakaret' suçundan ise beraatına karar verilmesi istendi. Savcılık, Deniz Bulutsuz'un ise, 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Duruşmada, Deniz Bulutsuz'un avukatı, açıklanan mütalaaya karşı mahkemeden süre talep etti. Savunma yapan Ozan Güven'in avukatları ise, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkilinin beraatını talep ettiler ve mütalaaya karşı süre istediler.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL