Özbekistan uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
AMASYA - Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak Taşkent'e uçan Qanot Sharq Havayollarına ait 152 yolcusu bulunan yolcu uçağı, çıkan teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, uçağın teknik arıza nedeniyle iniş yaptığını açıkladı. Vali Doruk, yolcuların başka bir uçakla Özbekistan'a gönderileceğini belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özbekistan uçağı Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?