Özcan Deniz'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Özcan Deniz'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim

Haberin Videosunu İzleyin
Özcan Deniz\'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim
07.08.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özcan Deniz\'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim
Haber Videosu

Ağabeyiyle 22 yıllık iş ilişkisini bitiren Özcan Deniz, tehdit iddiaları, tapu anlaşmazlığı ve kefillik kaynaklı hacizle sarsılıyor. Annesi Kadriye Deniz, ''Barışın yoksa villaları yakarım, gerekirse Cumhurbaşkanı'na giderim'' diyerek canlı yayında sert çıkış yaptı.

Ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ilişkisini sonlandıran Özcan Deniz, hem aile içinde hem de hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşıyor. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları nedeniyle başlayan kriz, annesi Kadriye Deniz'in canlı yayındaki açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim, uzun yıllar süren profesyonel birlikteliğin sona ermesiyle başlamıştı. 22 yıl boyunca Özcan Deniz'in menajerliğini yapan Ercan Deniz'le yolların ayrılması, sadece bir iş ilişkisini değil, aynı zamanda aile bağlarını da kökten sarstı. İki kardeş arasında tapu devriyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar ve tehdit içerikli söylemler nedeniyle konu yargıya taşındı.

Özcan Deniz ve kız kardeşi Melek Kasap, ağabeyleri Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, Ercan Deniz'in kendilerini ölümle tehdit ettiğine ilişkin ses kayıtlarının yer aldığı iddia edildi.

KEFİLLİK KRİZİ: TÜM MAL VARLIĞINA HACİZ

Aile krizine bir de ekonomik boyut eklendi. Son gelişmelere göre, Özcan Deniz'in geçmişte kefil olduğu Ercan Deniz'e ait banka borçları nedeniyle tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz işlemi başlatıldı. İddialara göre, borç miktarı yıllar içinde 40 milyon TL'den 85 milyon TL'ye yükseldi. Alacaklı bankalar, doğrudan kefil olan Özcan Deniz'in gelirlerine ve mülklerine yöneldi.

Özcan Deniz'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim

"BARIŞIN YOKSA YAKARIM"

Yaşananlar üzerine ailedeki sessizliği bozan isim Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oldu. Bir televizyon programına telefonla bağlanan Kadriye Deniz, oğullarına barış çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı, "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan'ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter!"

Özcan Deniz, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özcan Deniz'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oa343862!:
    Doğru ülkenin işlerini maşallah halletti bir sizinki kaldı. 0 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    sever boyle isleri 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ozcan satsin villari borclari odesin herkes kendi yoluna gitsin baska seyler var demkki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Fenerbahçe’den yılın takası Fenerbahçe'den yılın takası
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı

13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
13:10
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
19:34
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL
Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
19:19
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
19:06
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:57
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var
Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 14:07:46. #7.13#
SON DAKİKA: Özcan Deniz'İn annesi sonunda isyan etti: Gerekirse Cumhurbaşkanına giderim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.