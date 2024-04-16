Özel çocuk Efe Cuma, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis oldu

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, polis olmayı hayal eden özel çocuk Efe Cuma için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Efe Cuma bir günlüğüne polis oldu.

Etkinlik kapsamında Cuma'ya özel olarak hazırlanan polis üniforması giydirildi ve polis aracı içerisinde gezdirildi. Cuma, bu özel gününde polis araçlarını inceleme ve siren çalma şansı buldu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği bu etkinlik, toplumda özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekti. - GAZİANTEP