Düzce'de özel bir hastaneye ait ambulans, bir otomobille çarpışması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada, nakil halindeki hasta ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Öztürkler Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, özel bir hastaneye ait olan ve E.B. idaresindeki 81 FE 909 plakalı ambulans, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne hasta nakli sırasında S.K. yönetimindeki 34 ANB 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan ve trafik ışıkları direğine çarpan ambulans devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada, ambulanstaki hasta Afganistan uyruklu S.F. ile ambulansta bulunan S.G. ve S.O. ile otomobil sürücüsü S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, başka bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaza nedeniyle uzun süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.