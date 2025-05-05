Özgür Özel'e saldıran S.T. hakkında soruşturma - Son Dakika
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Özgür Özel'e saldıran S.T. hakkında soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T. için MASAK ve HTS kayıtları talep edildi.

05.05.2025 13:50
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.T.'ye ilişkin MASAK ve HTS kayıtları talep edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darbeden şüpheli S.T.'ye (66) yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri devam eden S.T.'ye ilişkin MASAK ve HTS kayıtlarının talep edildiği öğrenildi.

Öte yandan, S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da silahını çekerek oğlu Barış'ı (19), daha sonra kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurduğu, yaralanan çocuklarının ölmemesi üzerine ikisini de bıçaklayarak öldürdüğü, diğer kızı Yasemin'in (16) ise 2. kattaki evlerinin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Şüpheli S.T.'nin gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'e saldıran S.T. hakkında soruşturma - Son Dakika

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