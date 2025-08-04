Özkonak Kuyumculuk, Kuruluşunun 32. Yılını Kutluyor

Kuruluşundan bu yana aile şirketi yapısını koruyan Özkonak Kuyumculuk, ikinci nesil yöneticilerle birlikte kurumsallaşma yönünde adımlar atarak hem ürün gamını hem de müşteri hizmetlerini geliştirdi. Firma, hizmetlerini müşteri memnuniyeti ve güven esasına dayalı olarak sürdürüyor.

MARKA YAPISI GENİŞLİYOR

Kuyumculuk dışında, alt markalar üzerinden farklı segmentlerde de faaliyet gösteren Özkonak Kuyumculuk; Siempre Diamond, Siempre Alyans, UCZ Altın ve Cherry Jewellery markalarıyla farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler sunuyor. Ayrıca Yüşenler Döviz markasıyla döviz alım-satım işlemleri de gerçekleştiriliyor.

ONLINE ALIŞVERİŞ HİZMETİ DE SUNUYOR

Firma, geleneksel mağazacılığın yanı sıra dijital alanda da varlık göstermeye başladı. Özkonak Kuyumculuk, hem kendi e-ticaret sitesi üzerinden hem de çeşitli pazaryeri platformlarında online satış yaparak ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Güncel teknolojilere yatırım yapan şirket, fiziksel ve dijital satış noktalarında güvenli alışveriş altyapıları kurarak kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor. Hizmet politikasını, ulaşılabilir fiyat ve ürün kalitesiyle desteklemeye devam ediyor.

HEDEF HEM YURTİÇİ HEM YURTDIŞI

Özkonak Kuyumculuk, 32 yıllık geçmişi boyunca edindiği deneyimi gelecek dönem çalışmalarına da yansıtarak, hem yurtiçinde hem yurtdışında daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.