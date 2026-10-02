Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde yüksek doz propofol belirlendi, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde yüksek doz propofol belirlendi, 5 şüpheli yakalandı

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Özlem Gültekin Çelik'in otopsi sonucu yüksek dozda propofol nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri tespit edilen 5 şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 13 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, yüksek dozda propofol uygulanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay günü müteveffanın ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, müteveffanın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemi gerçekleştirildi. Otopsi sonucunda Çelik'in yüksek dozda propofol uygulanması sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma genişletildi.

5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri belirlenen Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de operasyon düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarİstanbul3. SayfaGözaltıGüncelOtopsiİzmirSuçSon Dakika

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