Pakistan-Afganistan Çatışması: 228 Taliban Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan-Afganistan Çatışması: 228 Taliban Öldü

Pakistan-Afganistan Çatışması: 228 Taliban Öldü
27.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Afganistan ile olan çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldüğünü açıkladı.

Pakistan hükümeti, Pakistan- Afganistan arasında dün akşam saatlerinden bu yana yaşanan yoğun çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin yaralandığını açıkladı. Çatışmalarda Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etti. Gece boyunca Pakistan-Afganistan arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından Pakistan ordusu son bilgileri paylaştı. Pakistan Ordu Sözcüsü, çatışmalarda 228 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 314 Taliban askerinin ise yaralandığını açıkladı. Taliban'a ait 74 mevzinin yerle bir edildiğini, 18'inin ise ele geçirildiğini bildiren sözcü, Pakistan tarafında ise 27 kişinin yaralandığını kaydetti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarari, Pakistan'ın üç şehrine dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Abbotabad, Swabi ve Nowshera'da küçük dronlar düşürüldü. Can kaybı ya da hasar yok" dedi.

"Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır"

Pakistan'ın eski Maliye Bakanı Miftah Ismail, Pakistan hükümeti ve halkının Afganistan'ın vatandaşlarına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını söyleyerek, "Ancak Pakistan'ı bu çatışmaya zorlayan Taliban'dır. Sınırın her iki tarafındaki masum sivillerin iyiliği için Taliban'ın Pakistan'a yönelik saldırılarını ve terörizmini durdurmasını umuyorum" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Afganistan, Orta Doğu, Pakistan, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan-Afganistan Çatışması: 228 Taliban Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:26:43. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan-Afganistan Çatışması: 228 Taliban Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.