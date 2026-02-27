Pakistan- Afganistan Çatışmasında 12 Asker Öldü

Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Afganistan-Pakistan arasında yaşanan çatışmalarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin de yaralandığını ifade ederek 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 400'den fazlasının ise yaralandığını sözlerine ekledi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Afganistan-Pakistan arasında dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların ardından bugün basın toplantısı düzenleyerek son bilgileri paylaştı. Chaudhry, Afganistan ile yaşanan çatışmada 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin de yaralandığını ifade ederek, Pakistan ordusunun Afganistan genelinde 22 noktayı vurduğunu söyledi. Saldırılarda 83 mevzinin yerle bir edildiğini ve 17'sinin de ele geçirildiğini kaydeden Chaudhry, 274 Taliban askerinin öldürüldüğünü, 400'den fazlasının ise yaralandığını sözlerine ekledi. Ayrıca 115 tank, zırhlı personel taşıyıcı ve topçu sisteminin de imha edildiğini aktaran Pakistan Ordusu Sözcüsü Chaudhry, Afganistan'daki Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatları doğrultusunda devam ettiğini söyledi. - İSLAMABAD