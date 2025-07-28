Pakistan'da Muson Yağışları Felakete Yol Açtı

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana devam eden muson yağışları hayatı felç etti. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle son 24 saat içinde 8 ölümün bildirildiği, böylelikle 32 günde toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e, yaralı sayısının ise 676'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, yağışların en çok etkilediği Pencap eyaletinde, 151 kişinin öldüğü ve 514 kişinin yaralandığı belirtilirken, "Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 70 ölüm ile 80 yaralanma, Sindh eyaletinde 25 ölüm ile 40 yaralanma, Belucistan eyaletinde 20 ölüm ile 4 yaralanma, Gilgit-Baltistan'da 5 ölüm, İslamabad Başkent Bölgesi'nde 8 ölüm ile 3 yaralanma, Azad Keşmir'de ise 2 ölüm kayda geçti" denildi. Hayatını kaybedenlerin 131'inin, yaralananların da 216'sının çocuk olduğu aktarıldı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) tarafından yapılan açıklamada, bugün ile 31 Temmuz tarihleri arasında yeni bir muson yağışı dalgası beklendiği uyarısı yapıldı. - İSLAMABAD