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Pakistan'da Polisleri Taşıyan Araça Bombalı Saldırı: 6 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Polisleri Taşıyan Araça Bombalı Saldırı: 6 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Bajaur bölgesinde polisleri taşıyan araca gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 22 polis de yaralandı. Saldırı sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve 5 polisin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, saldırının uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildiğini belirtti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan\'da Polisleri Taşıyan Araça Bombalı Saldırı: 6 Polis Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 14:33,
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Pakistan'ın kuzeyinde polisleri taşıyan araca gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybederken, 22 polis de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Bajaur bölgesinde polisleri taşıyan araca bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis olayda en az 6 polisin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bajaur Bölge Polisi Kashif Zulfikar, "Çocuk felci aşılama personeline eşlik etmekle görevli bir polis ekibini taşıyan araca yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba patlatılarak saldırı düzenlendi" dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden polis, 5 polisin hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pakistan'da Polisleri Taşıyan Araça Bombalı Saldırı: 6 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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