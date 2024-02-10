Pakistan\'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Artıyor

Pakistan'ın Karaçi kentinde toplanan binlerce Imran Khan destekçisi, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
Pakistan'da geçtiğimiz Perşembe günü yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisi seçimlerinde resmi sonuçların açıklanmaması seçimlere müdahale edildiği iddiasını ortaya çıkardı. 266 sandalyeli Ulusal Mecliste bulunan 250 sandalyenin 99'unu alan cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri seçim sonuçlarının gecikmesinin yetkililerin oy sayımına hile karıştırmasına fırsat sağladığı iddiasıyla Karaçi kentinde bir araya geldi. Seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi "Seçimlere hile karıştırılmasını kabul etmiyoruz" sloganları attı.
"Anayasaya uygun bir şekilde ilerleyip hükümeti kuracağız"
Öte yandan bugün basına açıklamalarda bulunan PTI Başkanı Barrister Gohar Khan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde ettikleri için partisini hükümeti kurmaya davet edeceğini iddia etti. Gohar, "Kimseyle bir kavgamız yok, ilerlemek istiyoruz. Anayasaya uygun bir şekilde ilerleyip hükümeti kuracağız" dedi. Gohar, kazandıkları sandalyeler üzerinde kasıtlı bir girişimin bulunduğunu vurgularken, partisinin 170 koltukla seçimleri kazandığını iddia etti. Gohar ayrıca partisinin Hayber Pahtunhva eyaletindeki mecliste de 39 sandalyeden 35'ini kazandığını söyledi. Başbakanlık görevi konusunda 2 gün içinde karar vereceklerini belirten Gohar, partisinin Pencap eyaletinde de hükümet kuracağını belirtti.
PTI destekli bağımsız milletvekilleri önde
Dün Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N)lideri ve Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in seçimlerde zafer ilan etmesinin ardından bugün paylaşılan verilere göre, 266 sandalyeli Ulusal Mecliste 250 sandalyen 98'ini Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri kazanırken, Navaz Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise sandalyelerin 69'unu elde etti. Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) ise 53 sandalyenin sahibi oldu.
Ulusal Mecliste bir partinin salt çoğunluğu elde edebilmesi için ise 133 sandalyeye ihtiyacı var. - KARAÇİ
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pakistan'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar Artıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?