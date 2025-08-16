Pakistan'da Şiddetli Seller 351 Can Aldı - Son Dakika
Pakistan'da Şiddetli Seller 351 Can Aldı

Pakistan\'da Şiddetli Seller 351 Can Aldı
16.08.2025 17:21
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sellerde son 48 saatte 351 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle son 48 saatte en az 351 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamaya göre son 48 saatte en az 351 kişi hayatını kaybetti. Khyber-Pakhtunkhwa eyaletinde 328, Gilgit-Baltistan'da 12, Azad Keşmir'de ise 11 kişi yaşamını yitirdi, 120 kişi yaralandı. Sel ve heyelanlarda 116 ev ise hasar gördü. Sel ve heyelanlar nedeniyle birçok ev su ve toprak altında kalırken, bazı bölgelerde iletişim kesildi. Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. - AZAD KEŞMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da Şiddetli Seller 351 Can Aldı - Son Dakika

15:26
SON DAKİKA: Pakistan'da Şiddetli Seller 351 Can Aldı - Son Dakika
