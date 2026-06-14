Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 7 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 7 Ölü, 33 Yaralı

14.06.2026 14:21
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Khyber Pakhtunkhwa'da yağışlar nedeniyle çöken binalar sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Bannu ve Shangla bölgeleri ile Mansehra şehrinde yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucunda ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), eriyen buzullar ve değişken hava şartları nedeniyle artan sel riskine karşı uyarıda bulundu. Kurum, daha fazla yağışın önümüzdeki günlerde durumu kötüleştirebileceğini bildirdi.

PDMA ayrıca, mevcut hava şartları nedeniyle Swat, Upper Dir, Kohistan, Buner ve diğer ilçe ve bölgeler için alarm yayımladı. - BANNU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 7 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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