Pakistan'da Tren Kazası: 3 Vagon Raydan Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pakistan'da Tren Kazası: 3 Vagon Raydan Çıktı

Lahor-Karaçi seferindeki trenin 3 vagonu raydan çıktı, yolcular kurtarıldı, tren seferleri askıya alındı.

31.01.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da şehirlerarası sefer yapan yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı.

Pakistan'da Lahor şehrinden Karaçi'ye giden yolcu treni kaza yaptı. Shalimar Express'e ait trenin üç vagonu sefer sırasında Lahor'un Shahdara bölgesinde raydan çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen ekiplerin yolcuları trenden çıkarttığı belirtildi. Kazanın ardından Lahor, Rawalpindi, Narowal ve Faisalabad arasındaki tren seferlerinin askıya alınması ulaşımda aksaklığa neden oldu.

Kazanın yaklaşık 200 yıllık ahşap rayın kırılması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, olayda hiçbir yolcunun yaralanmadığı öğrenildi. - LAHOR

Kaynak: İHA

Tren Kazası, Pakistan, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Karaçi, lahor, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da Tren Kazası: 3 Vagon Raydan Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da Tren Kazası: 3 Vagon Raydan Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.