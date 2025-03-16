Pakistan'ın Nushki ve Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda can kaybı 7'ye yükselirken, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Nushki-Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 35'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı düzenleyen Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, ise saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. - İSLAMABAD
Son Dakika › 3.Sayfa › Pakistan'da Yolcu Otobüsüne Saldırı: 7 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?